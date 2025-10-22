Dolar
Gündem

İzmir'de evde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Metin Aydemir, Haydar Toprakçı  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
İzmir'de evde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.


