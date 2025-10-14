Dolar
41.83
Euro
48.33
Altın
4,121.22
ETH/USDT
3,984.80
BTC/USDT
111,604.00
BIST 100
10,529.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'deki patlama nedeniyle yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Selim Bostancı  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için müessesedeki servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere, 43 maden işçisini kaybetmenin acısının o günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Arslan, "Temennimiz bu tür elim kazaların bir daha yaşanmaması. Maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. İş güvenliği önlemleri almamızın ne kadar önemli olduğunu hem kişisel hem kurumsal olarak bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

Törende ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtı önündeki baretlere karanfil bırakıldı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Amasra Kaymakamı Muhammet Çetin, sendika yöneticileriyle çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, mevlit şekeri dağıtıldı.

Olay

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü hareket ederek istinat duvarını yıkıp asılı kaldı
Kuraklıkla mücadelede toprağın daha az işlenmesi tavsiye ediliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 6 zanlı daha gözaltına alındı
Gümrük Muhafaza ekipleri ve İspanya polisinden ortak uyuşturucu operasyonu
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı

Benzer haberler

Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı

Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı

Şam'ın güney kırsalında patlama meydana geldi

Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkaracak projeyi onayladı

Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü

Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin TTK yöneticileri ile müfettişlerin yargılanmasına başlandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin TTK yöneticileri ile müfettişlerin yargılanmasına başlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet