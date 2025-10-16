Endonezya Milli Takımı'nda Hollandalı teknik direktör Kluivert ile yollar ayrıldı
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Endonezya Milli Futbol Takımı'nda Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.
Endonezya Futbol Federasyonundan (PSSI) yapılan açıklamada, "PSSI ile milli takım teknik direktörü Patrick Kluivert, karşılıklı fesih mekanizmasıyla iş birliklerini erken sonlandırmayı resmen kabul etti." denildi.
Endonezya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde geçen hafta Suudi Arabistan ve Irak'a yenilerek organizasyonda mücadele etme şansını kaybetti.
İki yıl önce 5 ay süreyle Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın başında sadece 8 maça çıktı.