Dolar
41.99
Euro
48.80
Altın
4,118.70
ETH/USDT
3,882.00
BTC/USDT
109,543.00
BIST 100
10,623.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya, IOC'nin tehdidine rağmen geri adım atmıyor

Endonezya hükümeti, Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrail heyetine vize vermemesi kararını savunarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) soykırım yapan İsrail'i koruyup Endonezya'ya yönelik yaptırım kararları almasına tepki gösterdi.

Fatih Erel  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Endonezya, IOC'nin tehdidine rağmen geri adım atmıyor

İstanbul

Endonezya Gençlik ve Spor Bakanı Erick Thohir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Endonezya Hükümetinin temsilcileri olarak, her uluslararası organizasyonda güvenliği, kamu düzenini ve kamu yararını koruma ilkesine bağlıyız. Aldığımız karar, mevcut yasama kuralının hükümlerine uygun." ifadelerini kullandı.

Thohir, "Bu temelde, Endonezya Dünya Jimnastik Şampiyonası'na İsrail heyetinin gelmemesi için adımlar atıldı." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'yı olimpiyatlardan men eden IOC, Endonezya hükümetinin Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrail heyetine vize vermemesinin ardından soykırım yapan ve Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'i koruyarak Endonezya'ya yönelik kararlar almıştı.

Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran IOC, İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasında sorun görmezken İsrailli atletleri men eden Endonezya'ya yönelik Olimpiyat Oyunları da dahil tüm uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmasını engelleyen bazı kararlar aldığını duyurdu.

IOC ayrıca, Endonezya Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Jimnastik Federasyonunun yaşanan durumu görüşmek üzere Lozan'daki IOC genel merkezine gelmesini talep etti.

Endonezya hükümeti, 19-25 Ekim arasında düzenlenen başkent Cakarta'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için sporcular ve jimnastik takımı dahil tüm İsrail heyetine, Gazze'deki soykırım ve ateşkes ihlallerinin ardından vize vermemişti.

Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran IOC, İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasında ise sorun görmüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı
Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı arasında 3 ayrı alanda protokol imzalandı
İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırılmalı
MSB: Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü riske karşı önlemlerin alınmasına devam edilecek

Benzer haberler

"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı

"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı

Endonezya, IOC'nin tehdidine rağmen geri adım atmıyor

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşüne rağmen UNRWA'nın Gazze'de çalışmasına izin vermeyecek

İsrail'in ateşkes ihlalleri: ABD ile ilişkilerini nasıl etkileyecek?

İsrail'in ateşkes ihlalleri: ABD ile ilişkilerini nasıl etkileyecek?
Türkiye'den Suriye'ye dönen Abdi, İsrail ordusunun baskınlarıyla harabeye dönen köyünü tanıyamadı

Türkiye'den Suriye'ye dönen Abdi, İsrail ordusunun baskınlarıyla harabeye dönen köyünü tanıyamadı
Alman siyasetçi Todenhöfer: İsrail'i eleştiren herkes suçlu ilan edilme riskiyle karşı karşıya

Alman siyasetçi Todenhöfer: İsrail'i eleştiren herkes suçlu ilan edilme riskiyle karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet