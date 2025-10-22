Dolar
41.98
Euro
48.78
Altın
4,028.56
ETH/USDT
3,805.30
BTC/USDT
108,049.00
BIST 100
10,551.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

IOC, soykırımcı İsrail'in atletlerini men eden Endonezya'ya yönelik kararlar aldı

Rusya'yı olimpiyatlardan men eden IOC, Endonezya hükümetinin Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrail heyetine vize vermemesinin ardından soykırım yapan ve Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'i koruyarak Endonezya'ya yönelik kararlar aldı.

Fatih Erel  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
IOC, soykırımcı İsrail'in atletlerini men eden Endonezya'ya yönelik kararlar aldı

İstanbul

Endonezya hükümetinin Cakarta'da düzenlenen 53. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrailli sporculara vize vermemesinin ardından, IOC Yönetim Kurulu bir araya geldi.

Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran IOC, İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasında sorun görmezken İsrailli atletleri men eden Endonezya'ya yönelik bazı kararlar aldığını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

IOC tarafından yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında şu kararlar alındı:

"Endonezya Ulusal Olimpiyat Komitesi ile gelecekte yapılacak Olimpiyat Oyunları, Gençlik Olimpiyat Oyunları, Olimpiyat etkinlikleri veya konferanslarının ev sahipliğini yapma konusunda her türlü diyaloğu, Endonezya hükümeti IOC'ye tüm katılımcıların, uyruğuna bakılmaksızın, ülkeye girişine izin vereceğine dair yeterli garantiler verene kadar sonlandırmak. Tüm uluslararası federasyonlara, Endonezya hükümeti tüm katılımcıların, uyruğuna bakılmaksızın, ülkeye girişine izin vereceğine dair yeterli garantiyi uluslararası federasyonlara verene kadar Endonezya'da hiçbir uluslararası spor etkinliği veya toplantısına ev sahipliği yapmamalarını tavsiye etmek."

IOC ayrıca Endonezya Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Jimnastik Federasyonunun yaşanan durumu görüşmek üzere Lozan'daki IOC genel merkezine gelmesini talep etti.

Endonezya hükümeti, 19-25 Ekim arasında düzenlenen Cakarta'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için sporcular ve jimnastik takımı dahil tüm İsrail heyetine, Gazze'deki soykırım nedeniyle vize vermemişti.

Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran IOC, İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasında ise sorun görmüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da makas atan otomobil devrildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları"na ilişkin paylaşım
Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu
Bakan Bolat, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Depremlerden etkilenen Yeşilyurt'ta afetzedeler için yapılan 512 konutta sona gelindi

Benzer haberler

IOC, soykırımcı İsrail'in atletlerini men eden Endonezya'ya yönelik kararlar aldı

IOC, soykırımcı İsrail'in atletlerini men eden Endonezya'ya yönelik kararlar aldı

İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 5 artarak 68 bin 234'e çıktı

İsrail'in teslim ettiği ancak kimliği tespit edilemeyen Filistinlilerin cenazeleri defnediliyor

İsrail'in teslim ettiği ancak kimliği tespit edilemeyen Filistinlilerin cenazeleri defnediliyor
İsrail parlamentosunda Trump'ı protesto eden Milletvekili Avde: Kral çıplak, dedik

İsrail parlamentosunda Trump'ı protesto eden Milletvekili Avde: Kral çıplak, dedik
Gazze Mahkemesi, İstanbul'da yarın başlayacak oturumlarla nihai kararını açıklayacak

Gazze Mahkemesi, İstanbul'da yarın başlayacak oturumlarla nihai kararını açıklayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet