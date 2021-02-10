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Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi

"TCG Turgutreis" ve "TCG Oruçreis" fırkateynleri ile "USS Porter" ve "USS Donald Cook" muhripleri arasında yapılan eğitimle, iki ülke deniz kuvvetleri unsurlarının iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Sarp Özer   | 10.02.2021
Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi

Ankara

Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Turgutreis" ve "TCG Oruçreis" fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "USS Porter" ve "USS Donald Cook" muhripleri arasında Karadeniz'de ikili deniz eğitimleri icra edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ile ABD deniz karakol uçağının da katıldığı eğitimle, iki ülke deniz kuvvetleri unsurları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, birlikte çalışabilirliğe katkı sağlanması amaçlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "bölgesel sahiplik" prensibi çerçevesinde Karadeniz barış ve güvenliğine katkı sağlamak için 1 Mart 2004'ten beri Karadeniz Uyumu Harekatı'nı sürdürüyor.

Harekat kapsamında fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı ve deniz karakol uçakları ile Karadeniz'de sancak ve varlık gösteriliyor, keşif ve gözetleme icra ediliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri, planlı faaliyetleri kapsamında Karadeniz'e intikal eden NATO, dost ve müttefik deniz kuvvetleri unsurlarıyla her fırsatta ortak eğitim ve tatbikatlar yaparken, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin gerçekleştirdiği tatbikatlara düzenli katılıyor.

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