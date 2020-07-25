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Türk Hava Kuvvetleri unsurları Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 23 Temmuz'da Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini açıkladı.

Orhan Onur Gemici   | 25.07.2020
Türk Hava Kuvvetleri unsurları Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 23 Temmuz'da Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitime ilişkin video ve fotoğraflara yer verildi.

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