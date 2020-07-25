Türk Hava Kuvvetleri unsurları Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 23 Temmuz'da Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini açıkladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 23 Temmuz'da Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitime ilişkin video ve fotoğraflara yer verildi.
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Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/Eo7JOlD9ym— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2020