TGC, İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasını kınadı
Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'de Anadolu Ajansının da içinde bulunduğu binayı hedef alması kabul edilemez. Gazetecilere yönelik saldırılar uluslararası hukukun hiçe sayılması anlamına gelir." denildi.
İstanbul
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasını kınadı.
TGC Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail ordusunun Gazze'de Anadolu Ajansının da içinde bulunduğu binayı hedef alması kabul edilemez. Haber ajansları çatışma bölgelerinde görevlerini yapabilmelidir. Gazetecilere yönelik saldırılar uluslararası hukukun hiçe sayılması anlamına gelir ve savaş suçu kapsamındadır. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını ve Anadolu Ajansındaki meslektaşlarımızı hedef almasını kınıyoruz. Anadolu Ajansı çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.