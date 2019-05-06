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Türkiye

TGC, İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasını kınadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'de Anadolu Ajansının da içinde bulunduğu binayı hedef alması kabul edilemez. Gazetecilere yönelik saldırılar uluslararası hukukun hiçe sayılması anlamına gelir." denildi.

Elif Küçük   | 06.05.2019
TGC, İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasını kınadı

İstanbul

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasını kınadı.

TGC Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusunun Gazze'de Anadolu Ajansının da içinde bulunduğu binayı hedef alması kabul edilemez. Haber ajansları çatışma bölgelerinde görevlerini yapabilmelidir. Gazetecilere yönelik saldırılar uluslararası hukukun hiçe sayılması anlamına gelir ve savaş suçu kapsamındadır. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını ve Anadolu Ajansındaki meslektaşlarımızı hedef almasını kınıyoruz. Anadolu Ajansı çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyoruz."

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