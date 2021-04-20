Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da bulunduğu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.