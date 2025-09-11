Ergin Ataman: Farklı bir stratejimiz olmayacak, Yunanistan maçında da aynı basketbolu oynayacağız
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde karşılaşacakları Yunanistan ile benzer özelliklere sahip olduklarını belirterek, iyi mücadele ederek maçı kazanmaya çalışacaklarını söyledi.
Ataman, millilerin Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çok ciddi bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Ergin Ataman, "Benzer bir yapı. Onlarda da çok tecrübeli 4-5 oyuncu var. Giannis Antetokounmpo gibi bir NBA yıldızı var. Benzer özelliklerimiz var. Yunanistan hücumda alan paylaşımını çok iyi yapıyor. Sloukas çok iyi organize ediyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Farklı bir stratejimiz olmayacak. Şampiyonada nasıl bir basketbol oynadıysak bunu Yunanistan maçında da aynı şekilde oynayarak, mücadele ederek ve savaşarak maçı kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın organize bir şekilde hızlı hücumlarla sonuca gittiğini aktaran 59 yaşındaki başantrenör, "Daha tehlikelisi Giannis Antetokounmpo direkt koşarak geliyor. Bununla alakalı çalışmamızı yaptık. Antetokounmpo çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Onu savunmak kolay değil, bu bir gerçek. Önemli olan onun değil Yunanistan'ın atacağı sayılar. Diğer oyunculara ekstra sayılar attırmamaya çalışacağız." diye konuştu.
"Pota altında daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim"
Ergin Ataman, pota altında Yunanistan'dan daha güçlü olduklarını kaydetti.
Sahada iki kaliteli takımın mücadele edeceğini vurgulayan Ataman, "Pota altında Alperen'in şampiyonada gösterdiği performans bir güç olarak gösteriliyor. Giannis Antetokounmpo pota altında Alperen kadar etkili değil. Daha çok yüzü dönük, açık sahada çok etkili. Pota altında daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim. Ömer Faruk, Adem ve Sertaç'ı da kullanacağız." şeklinde görüş belirtti.
"Cedi'nin tedavisi devam ediyor"
Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in çeyrek finalinde Polonya ile oynadıkları maçta sakatlanan Cedi Osman'ın durumunun maç saatinde belli olacağını aktardı.
30 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren deneyimli başantrenör, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Maçın içinde olan Türk taraftarı bekliyorum"
Karşılaşmada taraftar desteğinin önemine de dikkati çeken Ergin Ataman, şu görüşleri paylaştı:
"Tarihi bir yarı final. Türkiye'deki heyecan ve sizlerin heyecanı takıma da yansıyor ve bir rahatlık yaratabiliyor. Oyunculara bunun bizi tatmin etmemesi gerektiğini, buraya madalya için geldiğimizi ve tek hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledim. Sahada 2 kaliteli kadro mücadele edecek. Saha dışında da hangi tarafın daha çok oyunun içinde olacağını göreceğiz. Taraftarlarımızın sürekli olarak destek vermesini bekliyorum. İyi ama daha çok seyreden bir taraftar topluluğumuz var. Yarın maçın içinde olan bir Türk taraftarı bekliyorum."
"Bu tarz birçok maçta koçluk yaptım"
Tarihi bir maça çıkacaklarının altını çizen Ataman, "Türkiye'de yarın milyonlar ekran başında olacak. Yunanistan'da da 7-8 milyon insan ekran başında olacak. Bir Türk-Yunan derbisi. Ben heyecanlı değilim. Bu tarz birçok maçta koçluk yaptım. Sadece sahada işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. İnşallah kazanırsak onun coşkusunu ayrıca yaşarız." ifadelerini kullandı.
Son olarak Yunanistan Başantrenörü Vassilis Spanoulis'in yıldız oyuncuları Giannis Antetokounmpo'ya fazla hücum faul çalındığına yönelik ifadelerinin hatırlatılması üzerine Ergin Ataman, "Hakemler daha dikkatli olmalı. Oyunumuzu oynayacağız. Şampiyonada birçok pozisyonda hakemlerin NBA starlarına karşı hücum faullerde biraz tutuk kaldıklarını görüyorum. Bu sadece Giannis için değil içeri dalan tüm NBA oyuncuları için geçerli." diye konuştu.
Furkan Korkmaz: "Oyun planına sadık kalırsak şansımız çok yüksek olacaktır"
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz da, ay-yıldızlıların Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yunanistan'ın bir arada oynayan bir takım olduğunu belirten Furkan, "Rakibin kim olduğundan daha çok bizim ne yaptığımız çok önemli. Özellikle Yunanistan maçında bu çok daha önemli olacak. Maçın başında konuştuğumuz şeylere ve oyun planına sadık kalırsak şansımız çok yüksek olacaktır. Çok hazırız. Fiziksel olarak da iyi durumdayız, İyi de dinlendik. Yarınki maç için heyecanlıyız." diye konuştu
"Yunanistan ekol bir ülke"
Furkan Korkmaz, Yunanistan'ın gücünün farkında olduklarını ve turnuvanın başında bu yana sergiledikleri performansı sahaya yansıtmaları halinde finale çıkacaklarına inandıklarını aktardı.
Karşılaşma için motivasyonlarının çok yüksek olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, "Yunanistan biraz daha nasıl basketbol oynadığı belli olan bir takım. Ekol bir ülke. Bunun tabii ki farkındayız. Giannis Antetokounmpo gibi çok önemli bir silahları var. Ama biz yarın takım olarak odaklanırsak ve 40 dakika boyunca şu ana kadar oynadığımız basketbol gibi oynarsak sahadan güzel sonuçla ayrılacağız." ifadelerini kullandı.
"Daha fazla rol almaya hazırım"
Furkan, sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman'ın forma giyememesi durumunda Yunanistan maçında daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Daha fazla rol almaya tabii ki hazırım. Cedi bize oyunun neredeyse bütün alanlarında farklı şekilde katkı sağlayan bir isim. Takımın en önemli parçalarından biri. Burayla ilgili soru işareti yok. Yarın sadece benim değil herkesin fazladan konsantre olması gereken bir maç. Hakikaten 40 dakika boyunca takım olarak oynamamız gerekiyor. Bundan sonra zaten kolay rakip yok. Yarı final ve final, şu ana kadar olduğundan çok daha zor geçecektir. Almanya-Slovenya maçında çok da güzel mücadele gördük. Bence onun 2-3 kat üstünde bir mücadele olacaktır. Cedi'nin tabii ki iyileşmesi ve yarın forma giymesi bizim en büyük dileğimiz. Umuyorum ki yarın sahada olacaktır ve en iyi şekilde performans gösterecektir."