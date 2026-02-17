Dolar
43.73
Euro
51.81
Altın
4,920.13
ETH/USDT
1,984.40
BTC/USDT
68,302.00
BIST 100
14,334.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı
logo
Dünya

Atina'da taksiciler 3 günlük greve gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler bu sabah itibarıyla 3 günlük greve başladı.

Derya Gülnaz Özcan  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Atina'da taksiciler 3 günlük greve gitti Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla yapılan grev kapsamında bugün yerel saatle 06.00'da iş bırakan taksiciler, 20 Şubat Cuma günü saat 06.00'ya kadar hizmet vermeyecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Taksiciler, grev boyunca Atina sokaklarında araçlarıyla protesto geçişi yapacak.

SATA'dan yapılan açıklamada, taksicilerin, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin de otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, aksi halde taksicilerin "süresiz greve gidebileceği" uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçmek için okula devamlılığının sağlanması öneriliyor
Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekiplerle tespit ediliyor
Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı
Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvurdu
Hakkari'de şelaleler yağışların etkisiyle akmaya başladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Atina'da taksiciler 3 günlük greve gitti

Atina'da taksiciler 3 günlük greve gitti

Yunanistan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na "gözlemci" olarak katılacak

Yunanistan, Mora ve Girit'in güneyinde hidrokarbon araması için anlaşma imzaladı

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı Atina'da protesto edildi

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı Atina'da protesto edildi
Afrika tozu, Atina'da gökyüzünü sarıya boyadı

Afrika tozu, Atina'da gökyüzünü sarıya boyadı
Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Anamur" mayın avlama gemisi NATO görevi için Yunanistan'da

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Anamur" mayın avlama gemisi NATO görevi için Yunanistan'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet