2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan, yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.
Riga
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Yunanistan, Litvanya'yı 87-76 yenerek yarı finale yükseldi.
Yunanistan, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
