Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan, yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Emre Doğan  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Yunanistan, Litvanya'yı 87-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Yunanistan, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

