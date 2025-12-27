Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Yunanistan'da eylem yapan çiftçiler bugün Selanik-Atina yolunu kapatma kararı aldı

Yunanistan'da ödemesi geciken devlet destekleri ve artan üretim faaliyetleri için ay başından beri yol kapama eylemi yapan çiftçilerin Selanik-Atina yolunu bugün kapatma kararı aldığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Yunanistan'da eylem yapan çiftçiler bugün Selanik-Atina yolunu kapatma kararı aldı

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, çiftçiler, Selanik-Atina yolundaki Malgara bölgesinde traktörleriyle yol kapatma eylemi yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda Atina'dan Selanik'e gidiş yolu açık bırakılacak, Selanik'ten Atina'ya dönüş yolunda ise çiftçilerin eylemi nedeniyle yol kapalı olacak.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

