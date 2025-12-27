Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,929.90
BTC/USDT
87,541.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul’da "Tasarım İşi Buluşması”nda konuşuyor
logo
Dünya

İngiltere, okula ara veren gençler için gönüllü askerlik eğitimi hazırlıyor

İngiltere, ülkede yaygın olan eğitime ara verme yılında (gap year) 25 yaş altı gençlerin gönüllü askerlik eğitimi alabileceği 3 aylık bir program üzerinde çalışıyor.

Behlül Çetinkaya  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
İngiltere, okula ara veren gençler için gönüllü askerlik eğitimi hazırlıyor

Londra

The i Paper'da yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı, askere alımları artırmak amacıyla ülkede yaygın olan eğitime ara verme yılındaki gençlerin askeri eğitim alacağı program hazırlıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başta 3 ay olması beklenen ve 150 kişinin katılması planlanan maaşlı eğitim, gençleri savaşa hazırlama, askerliğe karşı farkındalığı artırma ve gençlere farklı tecrübeler kazandırma amacı taşıyor.

Mart 2026'da başlaması ve 2 yıl sürmesi planlanan uygulama sonunda 1000 gencin askerlik eğitimi alacağı öngörülürken, bu kişilere askerde kalma şansı sunulması bekleniyor.

Çatışma bölgelerinde eğitim alabilirler

Haberde, programa katılan gençlerin temel askerlik eğitimi aldıktan sonra askerde kalmayı seçerlerse bir alanda uzmanlaşmaya başlayacakları bilgisi de paylaşıldı.

Kraliyet Donanması'nda eğitim almak isteyen gençler için ise bu süre 1 yıl olarak belirlenirken, hava kuvvetlerinin programa katılımıyla ilgili çalışmaların henüz başlangıç seviyesinde olduğu aktarıldı.

Gönüllü askerlik eğitimi almayı kabul eden gençlerin İngiliz askerlerinin görev yaptığı çatışma bölgeleri, NATO görevleri ve Barış Gücü görevlerinde de yer alabileceği haberde yer aldı.

Haberde, bir ateşkes yapılması ve Barış Gücü görevlendirilmesi halinde Ukrayna'nın da bu ülkeler arasında yer alacağı belirtildi.

Eski Donanma Komutanına göre yeterli kaynak yok

Savunma Bakanı John Healey, savunma alanında yeni bir döneme girildiğine işaret ederek, gençlere orduda yeni fırsatlar sunmak için bu uygulama üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Healey, "Bu proje, Britanyalı gençlere Kara Kuvvetleri, Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinin benzersiz tecrübe ve eğitimlerinin tadını alma fırsatı sunacak. Toplumu ordumuzla yeniden bir araya getirme ve milli güvenliğimize yönelik bütüncül bir toplum yaklaşımı geliştirme kararlılığımızın bir parçasıdır." dedi.

Eski Savunma Bakanı Tobias Ellwood ise bu uygulamayla büyük miktarda askere katılım olması beklentisini dile getirerek, "Tüm toplumu güvenlik konusunda zorlu bir döneme girdiğimiz konusunda eğitecek bir uygulama olacak." diye konuştu.

Eski Kraliyet Donanması Komutanı Amiral Alan William John West de açıklamasında, gençleri orduyla buluşturmanın ülkenin aldığı güvenlik tehditlerini göstermek açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Amiral West, atılan adımlara ve artırılan savunma harcamalarına rağmen askerlik eğitimi alacak gençlere ve orduya yeni katılan askerlere verilecek yeterli ekipman ve para olmadığına da dikkati çekti.

İngiltere'nin uygulamayı planladığı proje, Avustralya'da 17-24 yaş arası gençler için 1 yıllık şekilde uygulanıyor.

Avrupa'da ise benzeri bir uygulama Danimarka ve Fransa'da sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı

Benzer haberler

Yabancı sağlık çalışanları, göçmen karşıtlığı ve ırkçılık nedeniyle İngiltere'den ayrılıyor

Yabancı sağlık çalışanları, göçmen karşıtlığı ve ırkçılık nedeniyle İngiltere'den ayrılıyor

İngiltere, okula ara veren gençler için gönüllü askerlik eğitimi hazırlıyor

Eski İngiliz askeri yetkililer, İngiltere Başbakanı'ndan "İsrail ile askeri ilişkilerin kesilmesini" istedi

Rusya: ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinde ilerleme var

Rusya: ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinde ilerleme var
Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı 15 milyar doları aştı

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı 15 milyar doları aştı
Gelecek yıl ihracattaki artışın tabana yayılması hedefleniyor

Gelecek yıl ihracattaki artışın tabana yayılması hedefleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet