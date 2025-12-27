Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,929.90
BTC/USDT
87,541.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul’da "Tasarım İşi Buluşması”nda konuşuyor
logo
Sağlık

Yabancı sağlık çalışanları, göçmen karşıtlığı ve ırkçılık nedeniyle İngiltere'den ayrılıyor

İngiltere Kraliyet Tıp Fakülteleri Akademisi Başkanı Jeanette Dickson, rekor sayıda yabancı doktorun ve hemşirenin artan ırkçılık ve göçmen karşıtı söylemler nedeniyle Ulusal Sağlık Hizmetlerinden (NHS) istifa ettiğini söyledi.

Behlül Çetinkaya  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Yabancı sağlık çalışanları, göçmen karşıtlığı ve ırkçılık nedeniyle İngiltere'den ayrılıyor Fotoğraf: Ray Tang/AA

Londra

The Guardian'a konuşan Dickson, geçen yıl İngiltere'de rekor sayıda yabancı doktorun NHS'den istifa ettiğini, Brexit sonrası yeni gelen yabancı sağlık çalışanı sayısının durgun seyrettiğini, yeni katılan ebe ve hemşire sayısının ise önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'deki 22 tıp akademisi ve tıp fakültesinin çatı kuruluşu olan Kraliyet Tıp Fakülteleri Akademisi Başkanı Dickson, yabancı sağlık çalışanlarının olmadığı bir NHS'nin çökeceğini dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstifaların ve düşen yeni katılımların arkasındaki nedenlere de değinen Dickson, siyasilerin göçmenlere karşı düşmanca yaklaşımına, medyadaki göçmen karşıtı ifadelere, ırkçı söylemlere ve hastaların ırkçı ve göçmen karşıtı saldırılarına işaret etti.

Dickson, "Yabancının kötü olduğunu söyleyen bir kültür geliştiriyoruz. Britanya'yı hiç ziyaret etmediyseniz ancak basınımıza, sosyal medyamıza bakıp siyasilerimizi dinlediyseniz böyle düşmanca bir ortam olduğunu görmemeniz için hiçbir neden yok." diye konuştu.

Yabancı NHS çalışanlarının İngiltere'de bir geri gidiş gördüğüne de işaret eden Dickson, "Sinagoglara saldırılar, Müslüman karşıtı protestolar görüyorlar. Göçmenliğin kötü olduğu söylemlerini ve göçün ülkedeki en büyük problem olduğu açıklamalarını duyuyorlar." dedi.

Dickson, "İnsanlar, istenmedikleri yere neden gitsin?" diye sorarken İngiltere'nin misafirperver olmayan, ırkçı bir ülke olarak algılandığını belirtti.

"İnsanların Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı seçmesi sürpriz değil"

Şu an hükümette bulunan İşçi Partisi'ni de suçlayan Dickson, hükümetin yerli doktorları öncelese de onlara da talep ettikleri hakları vermediğini kaydetti.

Dickson, doktorların başka ülkelerde daha fazla para kazanabildiğinin altını çizerek, "Brexit ile globalleşmeden uzaklaşmış bir toplumumuz var. Sağlık Bakanı, yerel doktorlara öncelik verileceğini söylüyor. Her zaman ülkesine dönmek isteyen doktorlar olmuştur. Ancak bizi endişelendiren, artık ülkemize gelmek isteyen doktor sayısının da gitgide azalması. Yerel doktorlara öncelik konusu da buna sebebiyet veriyor." ifadelerini kullandı.

Hem doktorlar hem de hemşireler için tüm dünyada açık bulunduğunu belirten Dickson, "Bir ülke size kollarını açmıyorsa, o ülkede güvende hissetmiyorsanız Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda size kapılarını sonuna kadar açar. İnsanların bu ülkeleri seçmesi sürpriz değil." diye konuştu.

Dickson, daha fazla sağlık çalışanının göçmen karşıtı siyasiler nedeniyle İngiltere'yi terk edebileceği uyarısında bulunarak, böyle devam ederse sağlık hizmetlerini verecek kadroların boşalacağını vurguladı.

İngiltere'de sağlık hizmetlerini veren personelin yüzde 42'sini yurt dışında eğitim alanlar oluşturuyor. Bu oran, NHS tarihinin en yüksek oranı olarak dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı

Benzer haberler

Yabancı sağlık çalışanları, göçmen karşıtlığı ve ırkçılık nedeniyle İngiltere'den ayrılıyor

Yabancı sağlık çalışanları, göçmen karşıtlığı ve ırkçılık nedeniyle İngiltere'den ayrılıyor

İngiltere, okula ara veren gençler için gönüllü askerlik eğitimi hazırlıyor

Eski İngiliz askeri yetkililer, İngiltere Başbakanı'ndan "İsrail ile askeri ilişkilerin kesilmesini" istedi

Rusya: ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinde ilerleme var

Rusya: ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinde ilerleme var
Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı 15 milyar doları aştı

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı 15 milyar doları aştı
Gelecek yıl ihracattaki artışın tabana yayılması hedefleniyor

Gelecek yıl ihracattaki artışın tabana yayılması hedefleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet