Dünya

Yunanistan’da muhalefet, çiftçi eylemleri üzerinden hükümet politikalarını eleştirdi

Yunanistan’da muhalefet partilerinin liderleri, çiftçilerin ülke genelinde sürdürdüğü eylemlerle ilgili hükümetin politikalarını eleştirdi.

Ayhan Mehmet  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Yunanistan’da muhalefet, çiftçi eylemleri üzerinden hükümet politikalarını eleştirdi

Gümülcine

Ana muhalefetteki SYRIZA'nın lideri Sokratis Famellos, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in tutumunu eleştirerek hükümetin yolların kapalı kalmasını bilinçli şekilde sürdürdüğünü savundu.

Çiftçilerin Noel öncesi yolları açma yönünde iyi niyet ortaya koyduğunu, buna karşın hükümetin "toplumsal gerilimi besleyen" yaklaşım sergilediğini ifade eden Famellos, paylaşımını "Sayın Miçotakis, artık ciddileşin." sözleriyle tamamladı.

Yeni Sol Partisi lideri Aleksis Hariçis de gazetecilere yaptığı açıklamalarda, çiftçilerin mücadelesinin yalnızca tarım kesimini değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini dile getirdi.

Hariçis, üretimin sürmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasının ülke açısından kritik önemde olduğunu vurgulayarak, kamuoyunun büyük bölümünün çiftçilerin taleplerine destek verdiğini söyledi.

PASOK lideri Nikos Andrulakis ise çiftçilerin Noel'i aileleriyle evlerinde geçirmesini istediklerini ancak bunun sorumluluğunun hükümette olduğunu aktardı.

Enerji maliyetlerinin düşürülmesine ve tarımsal destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik somut öneriler sunduklarını kaydeden Andrulakis, tarım ödemeleriyle ilgili yaşanan sorunlardan da hükümeti sorumlu tuttu.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

