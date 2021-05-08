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Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den iftarda Mehmetçiklere "Cumhurbaşkanı" sürprizi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, birlikte iftar yaptığı askerleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Halife Yalçınkaya   | 08.05.2021
Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den iftarda Mehmetçiklere "Cumhurbaşkanı" sürprizi

Sivas

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, İmranlı ilçesinde 2200 rakımlı Kızıldağ Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığında vatan savunmasındaki Mehmetçikle iftar yaptı.

Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu'nun da yer aldığı programda Bilgin, Mehmetçikle sohbet ederek vatan savunmasındaki tüm kahraman asker ve güvenlik güçlerine kolaylık ve başarılar diledi.

Ardından iftar sofrasına geçen Başkan Bilgin, askerlere sürpriz yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bilgin, "İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığımızda Jandarma Alay Komutanımızla birlikte askerlerimizin sofralarına konuk olduk. Burada vatan savunmasını yapan Mehmetçiklerimizin selamını ve saygılarını sizlere iletmek istedim. Şu anda sizi dinliyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğe hitaben yaptığı konuşmada ise şunları kaydetti:

"Öncelikle komutanlarımızın ve kahraman Mehmetçiğimizin ramazanlarını tebrik ediyorum. Yaklaşmakta olan Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Karakoldaki tüm personelimize er, erbaş ve komutanlarımıza yanımda olan arkadaşlarımla beraber bende şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Şimdiden önümüzdeki ramazan bayramlarını da tebrik ediyor, kahramanlarımıza hayırlı tezkereler diliyorum. Tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum."

Başkan Bilgin, karakolda nöbet tutan bir askeri de ailesiyle telefonla görüntülü arayarak görüştürdü.
Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden baba, Bilgin’e de bu sürprizi için teşekkür etti.


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