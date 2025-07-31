Türkiye ile Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema huzurunda, iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema'nın baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.
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Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Gabon Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim Alanlarında İş Birliği Anlaşması"nı da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga Ndiaye imzaladı.
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"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gabon Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanowa tarafından imzalandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema imza attı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga Ndiaye tarafından imzalandı.
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