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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,17 değer kazanarak 10.743,20 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 124,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 113,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 1,50 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,83 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,25 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) dünkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasının etkileri görülürken, yatırımcıların odağı yeniden ABD tarifelerine ilişkin haber akışına yöneldi. BIST 100 endeksi ise günü, genele yayılan alımların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalatı yüzde 15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 4,72, yıllık bazda yüzde 37,4 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre ise Bankanın toplam rezervleri, 25 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 279 milyon dolar artışla 171 milyar 848 milyon dolara çıktı.

Analistler yarın, yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam verileri ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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