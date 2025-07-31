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Ekonomi

Trump, Fed'in faiz oranını sabit tutması sonrası Powell'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutma kararının ardından, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ülkeye trilyonlarca dolara mal olduğunu savundu.

Dilara Zengin Okay  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Trump, Fed'in faiz oranını sabit tutması sonrası Powell'ı hedef aldı

Washington DC

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Powell'ın, Fed başkanı olmak için "çok geç kalan, çok sinirli, çok aptal ve çok siyasi" olduğunu belirten Trump, "Ülkemize trilyonlarca dolara mal oluyor, üstelik inşaat tarihinin en beceriksiz veya usulsüz bina renovasyonlarından birine imza atıyor. Başka bir deyişle, 'çok geç' tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor." ifadesini kullandı.

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Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuş, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine dikkati çekmişti.

Fed'den yapılan açıklamada, FOMC üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın faiz oranının sabit tutulması kararına karşı çıktığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtilmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, eylül ayında faiz indirimi olup olmayacağını söylemek için erken olduğunu kaydetmişti.

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