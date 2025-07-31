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Ekonomi

TİGEM 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti

TİGEM e-satış ile 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti.

Ayhan Fidan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
TİGEM 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti

Bursa

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 68 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İlk defa e-satış ile yapılan ihalede "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alındı.

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Bu tayı, "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi tay ve "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay takip etti.

Satışa çıkan 68 tayda 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

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