TİGEM 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti
TİGEM e-satış ile 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti.
Bursa
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 68 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.
İlk defa e-satış ile yapılan ihalede "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alındı.
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Bu tayı, "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi tay ve "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay takip etti.
Satışa çıkan 68 tayda 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.