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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gabon Cumhurbaşkanı Nguema ortak basın toplantısında konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gabon Cumhurbaşkanı Nguema ortak basın toplantısında konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz.

Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa yapmakla mükellefiz. 

Gazze'deki insani felaketin önlenmesi hususunda önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız. Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Bölgede ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için gayret göstereceğiz.

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