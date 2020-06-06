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Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halis Akyıldız   | 06.06.2020
Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde Beşiktaş istikametine seyreden A.Y'nin kullandığı 34 ZD 1327 plakalı motosiklet, Çöp Yolu Varyantı üzerinde bariyerlere çarptı.

Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerindeki incelemenin ardından A.Y'nin cesedi morga götürüldü.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım inceleme ve motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü 

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde seyreden Muhammet Ali Öksüz idaresindeki 01 ADF 022 plakalı otomobil, yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kayarak park halindeki TIR dorsesine çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle Öksüz ve yanında bulunan Önder Büyükçiçek (41) araçta sıkıştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve Büyükçiçek'in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. 

İncelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Öksüz'ün mahalle bekçisi olduğu öğrenildi.

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