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Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Söylediklerimin tamamı doğrudur. Süleyman Girgin'i savcılığa şikayet edeceğim

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından CHP milletvekilinin kendisini telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasında bulunan Sıddık Gültekin, söylediklerinin arkasında olduğunu bildirdi.

Ali Rıza Akkır   | 05.01.2021
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Söylediklerimin tamamı doğrudur. Süleyman Girgin'i savcılığa şikayet edeceğim

Muğla

Gültekin, yaptığı açıklamada, kızının davasıyla ve acısıyla uğraştığını söyledi.

Olaydan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayıp, taziye dileklerini ilettiğini anlatan Gültekin, şunları kaydetti:

"Dün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP'liler davaya gelip destek veriyor. Adliye önünde basına, destek açıklaması yapıyor. Bugün Süleyman Girgin beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. CHP'li milletvekillileri ve partililer arayıp taziye dileklerini iletti. Ben onlarla ilgili niye böyle bir şey söylemiyorum? Niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyman Girgin'i savcılığa şikayet edeceğim. Onu Allah'a havale ediyorum. Lütfen beni artık rahat bırakın, artık acılı bir baba olarak kızımın davasıyla ilgilenmek istiyorum."

Olay

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

Sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin 31 Aralık 2020’de basın açıklaması yaparak, o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.

Girgin, bugün avukatı aracılığıyla, Sıddık Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "iftira ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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