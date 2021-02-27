NATO Müttefik Kara Komutanlığı: Mavi Bereliler Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabında, piyade komando ya da Türkiye'deki bilinen adıyla Mavi Bereliler konulu Türkçe ve İngilizce paylaşım yaptı.
İzmir
İzmir'de karargahı bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığının, Ay yıldız, Mavi Bere ve NATO amblemlerinin de yer aldığı fotoğraflı paylaşımında, "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır." ifadesi kullanıldı.
MAVİ BERE! 🔵🇹🇷— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) February 27, 2021
Piyade Komando ya da Türkiye'deki bilinen adıyla 'Mavi Bereliler', Türk Müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır.
Mavi Bereliler, terörle mücadele & sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleridir. #WeAreNATO pic.twitter.com/QLmqBBHQoS
Ayrıca, Mavi Bereli komandoların terörle mücadele, sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleri olduğu vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.