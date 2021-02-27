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NATO Müttefik Kara Komutanlığı: Mavi Bereliler Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabında, piyade komando ya da Türkiye'deki bilinen adıyla Mavi Bereliler konulu Türkçe ve İngilizce paylaşım yaptı.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 27.02.2021
NATO Müttefik Kara Komutanlığı: Mavi Bereliler Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır

İzmir

İzmir'de karargahı bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığının, Ay yıldız, Mavi Bere ve NATO amblemlerinin de yer aldığı fotoğraflı paylaşımında, "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Mavi Bereli komandoların terörle mücadele, sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleri olduğu vurgulandı.

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