Dolar
41.16
Euro
47.98
Altın
3,542.57
ETH/USDT
4,374.20
BTC/USDT
111,639.00
BIST 100
10,679.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda yarın Paris'te yapılacak toplantıdan net sonuçlar çıkmasını beklediğini söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyor

Brüksel

Rutte, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile Brüksel'deki karargahta düzenlediği basın toplantısında konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna'ya savaş sonrası için verilecek güvenlik garantileri konusunda gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunan Rutte, şunları kaydetti:

"Bu konudaki büyük bir atılım, tam üç hafta önce ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında (Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu Avrupalı ​​liderlerle Alaska toplantısına hazırlık amacıyla yaptığı bir telefon görüşmesinde, bu güvenlik garantilerine katılmak istediğini açıklamasıyla gerçekleşti. Şu anda neredeyiz? Avrupalılar, diğer ortaklarla birlikte savunma bakanları ve liderler düzeyinde son kararlarını veriyor."

Rutte, yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Avrupalı liderlerle Paris'te yapacağı toplantıya işaret ederek, "Yarın önemli bir toplantı olacak. Dolayısıyla yarın veya yarından kısa bir süre sonra kolektif olarak neler başarabileceğimiz konusunda netlik kazanmayı bekliyorum. Bu, Amerikan tarafıyla da daha yoğun bir şekilde etkileşime girebileceğimiz, katılımları, güvenlik garantileri ve bunların nasıl görüneceği konusunda ne istediklerini görebileceğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, "Putin ve Zelenskiy arasında ikili veya üçlü bir görüşme başlarsa, güvenlik garantileri konusunda netlik sağlamak son derece önemli." dedi.

Güvenlik garantileri

Ukrayna'ya kalıcı ve caydırıcı güvenlik garantilerinin sağlanması konusu, 18 Ağustos'ta Washington'da ABD, AB, NATO, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'nın katıldığı zirvede gündeme geldi.

Ardından Avrupalı taraflar, bunların neler olabileceğine ilişkin teknik görüşmelere hız verdiğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Rutte, açıklamalarında, söz konusu zirvede ABD'nin bu garantilere katılma kararı aldığını vurguluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Yargı kararına uyulması hukuk devletinin gereğidir
Türk Kızılaydan Afganistan'daki depremzedelere insani yardım desteği
KVKK, çocukların kişisel verileri için velilere tavsiyelerde bulundu
Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 300 bininci konutun kurası Malatya'da çekilecek
Hava Kuvvetleri, Türkiye'nin yardım malzemelerini taşıyan kargo uçağını Afganistan'a gönderdi

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyor

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyor

Rusya-Ukrayna barışına giden yolda şartlar neler?

Rapunzel kuleden nasıl kurtuldu: Bir Çelik Kubbe askeri analizi

Avrupa, Ukrayna konusunda "transatlantik uyum" ve güvenlik garantilerini tartışıyor

Avrupa, Ukrayna konusunda "transatlantik uyum" ve güvenlik garantilerini tartışıyor
Papa 14. Leo'dan Ukrayna için acilen ateşkes ve diyalog çağrısı

Papa 14. Leo'dan Ukrayna için acilen ateşkes ve diyalog çağrısı
Ahıska Türkü çift, Ukrayna'dan getirdiği fidanlarla Erzincan'da 70 çeşit üzüm yetiştiriyor

Ahıska Türkü çift, Ukrayna'dan getirdiği fidanlarla Erzincan'da 70 çeşit üzüm yetiştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet