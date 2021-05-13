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Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Durmuş Genç   | 13.05.2021
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla

Güvercinlik mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

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