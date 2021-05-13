Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muğla
Güvercinlik mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.