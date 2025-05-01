Dolar
38.45
Euro
43.75
Altın
3,226.86
ETH/USDT
1,842.00
BTC/USDT
96,027.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 KKTC'nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Teknoloji

MSKÜ öğrencileri "Kuş Gribi Tanı Kiti" ile Türkiye birincisi oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri, "1 Fikir 1 Türkiye" yarışmasında geliştirdikleri "Kuş Gribi Tanı Kiti" projesiyle Türkiye birincisi seçildi.

Durmuş Genç  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
MSKÜ öğrencileri "Kuş Gribi Tanı Kiti" ile Türkiye birincisi oldu

Muğla

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, MSKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Can Karaman ile Nafia Hümeyra Toker, Büşra Çetintaş ve Özlem Çevik'in geliştirdiği "Kuş Gribi Tanı Kiti" projesinin Ankara'da gerçekleştirilen 1 Fikir 1 Türkiye yarışmasında Türkiye birinciliği elde ettiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, ekibin bu önemli başarılarının ardından Türkiye'yi temsilen uluslararası düzeyde düzenlenen "1Idea1World" yarışmasına katılarak, bilimin evrensel diliyle seslerini dünyaya duyurduğu ifade edildi.

Geliştirilen projenin kuş gribine karşı hızlı, ekonomik ve yerli bir tanı kiti üretmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Erken teşhis hayat kurtarır, ilkesinden yola çıkan genç bilim insanları, bu teknolojiyi ileride diğer bulaşıcı hastalıkların tanısında da kullanmayı amaçlıyor. Artan vaka oranlarına dikkati çeken ekip, bu hastalığın yalnızca hayvan sağlığı değil, aynı zamanda ekonomik dengeler üzerinde de ciddi etkileri olduğunu vurguladı. Yarışma süreci yalnızca bir rekabet ortamı değil, aynı zamanda büyük bir öğrenme ve gelişme platformu oldu. Takım lideri Ahmet Can Karaman, yarışma kapsamında düzenlenen 'Girişimcinin 50 Tonu' adlı panele katılarak Ege Bölgesi'ni temsil etti ve burada soruları yanıtladı. Farklı illerden ve ülkelerden gelen katılımcılarla tanışarak geniş bir bilimsel iletişim ağı kurdu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) Başkanı Bülent Kavaklı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen projelerin arasında Ege Bölgesi finalistlerinin gösterdiği üstün başarının vizyoner gençlerin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Kavaklı, TÜMMİAD olarak genç girişimcileri desteklemeyi ve onların ulusal ile uluslararası arenada daha fazla görünür olmasını sağlamayı en önemli görevlerinden biri olarak gördüklerini bildirdi.

TÜMMİAD Ege Bölge Sorumlusu Öğretim Görevlisi Dilhun Sukan, Ege Bölgesi'nden çıkan genç girişimcilerin başarısıyla büyük gurur duyduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hocalı ve Şuşa'da, Ermenilerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezarlar bulundu
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda yakalanan 84 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

MSKÜ öğrencileri "Kuş Gribi Tanı Kiti" ile Türkiye birincisi oldu

MSKÜ öğrencileri "Kuş Gribi Tanı Kiti" ile Türkiye birincisi oldu

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da sağanak etkili oluyor

Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor

Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4. etabın startı verildi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4. etabın startı verildi
Bazı iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Bazı iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet