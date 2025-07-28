Dolar
40.56
Euro
47.24
Altın
3,324.21
ETH/USDT
3,859.00
BTC/USDT
118,944.00
BIST 100
10,574.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
logo
Gündem

Muğla'da bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı

Muğla ve çevresinde bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğu bildirildi.

Osman Akça  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Muğla'da bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı

Muğla

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik, asayiş ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarıyla ilgili toplantıda, kentte çıkan orman ve ziraat alanı yangınlarına dair verileri paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülküdür, yangınların çoğunun ihmal, kaza ve kasıt kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu kaydetti.

Ziraat alanlarında çıkan yangınların da ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Ülküdür, "Ziraat alanları bizi en çok yoran yangınlardan. Sorumluluk alanımız olsa da olmasa da müdahale ediyoruz. 2025 yılı içinde 82 ziraat alanı yangını çıktı ve 223 hektar alan etkilendi. Ayrıca 56 hektarlık alanda orman yangınları görüldü." dedi.

Yangınlara karşı hazırlıklı olduklarını belirten Ülküdür, bölge müdürlüğünün envanterinde 117 arazöz, 42 su ikmal aracı, 54 ilk müdahale aracı, 15 dozer, 14 greyder ve 2 gece görüş sistemine sahip helikopter olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Muğla'da bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Bakan Kurum'dan 4 yıl önce Manavgat'ta çıkan orman yangınına ilişkin paylaşım
Bursa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında kazada hayatını kaybeden gönüllü Bolu'da defnedildi
İSFALT Genel Müdürü Korzay'dan firmaların hak edişleri için sisteme ödeme yapması gerektiği iddiası

Benzer haberler

Muğla'da bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı

Muğla'da bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı

Ceylan öğretmen Anadolu'yu gezip insanlara opera sanatını ve türkü kültürünü aşılıyor

Muğla'da kadın otobüs şoförleri, güler yüzle yolcularını duraklarına ulaştırıyor

DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama

DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama
Muğla'daki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi

Muğla'daki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi
Fethiye'deki tarihi mezarlar restore edilecek

Fethiye'deki tarihi mezarlar restore edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet