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Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.48'de merkez üssü Bodrum olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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