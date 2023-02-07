Dolar
18.83
Euro
20.13
Altın
1,866.43
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
22,940.00
BIST 100
4,638.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskenderun Limanı'nda deprem sonrası konteynerlerin bulunduğu bölgede çıkan yangın sürüyor. Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kalbi duran kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndü. - VTR
logo
Gündem

Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru hareket edecek.

Halil Fidan, Seher Deniz   | 07.02.2023
Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor Fotoğraf: Halil Fidan - AA

Izmir

İzmir'den deprem bölgesine yapılan destek ve yardımlar kapsamda çeşitli kurumlarca organize edilen iş makineleri, inşaat malzemeleri, yakıt tankerleri, konteyner, gıda ve sağlık malzemelerini taşıyan araçlar Çeşme Ulusoy Limanı'na getirildi.

Araçlar görevlilerce "Ulusoy 5 Ro-Ro" gemisine yükleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından geminin bu akşam İskenderun Limanı'na doğru hareket etmesi bekleniyor.

Gemi İskenderun'a 40 saatte ulaşacak

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. 

Türk insanının kötü zamanlarda birlikte hareket edebildiğini vurgulayan Öztürk, şöyle dedi:

"Bu konuda zaten yardım malzemelerinin hava ve kara yoluyla gitmesiyle ilgili bütün çalışmalar AFAD gözetiminde gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda kara yollarındaki sıkıntıları da elimine etmek amacıyla deniz yolunun da kullanılması konusunda çalışmalar yapıldı. Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü bu gemiyi ayarladı. Bu gemi Ulusoy firmasına ait ve Ro-Ro gemisi. İş makinaları ve jeneratörlerin deprem bölgesine gitmesi konusunda oldukça hızlı hareket edecek. 40 saatte İskenderun Limanı'na varacak. Bunun yanı sıra tabi başka malzemeler de var. Onları da arkadaşlarımız yine görevlileri tarafından gerekli paketleme işlemleri yapıldıktan sonra İskenderun'a doğru yola çıkacaklar. Burada önemli olan şey şu, mümkün olduğunca hızlı gitmesi gerekiyor. Bütün çabamız da bu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SunExpress, bilet fiyatlarını 100 TL'ye sabitledi
Esnaf ve fırıncılar deprem bölgesinin ekmek ihtiyacını karşılamak için işbirliği yaptı
Ticaret Bakanı Muş: Enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır
MEB'den 10 ildeki depremzedelere barınma ve yemek hizmeti
Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

Benzer haberler

Esnaf ve fırıncılar deprem bölgesinin ekmek ihtiyacını karşılamak için işbirliği yaptı

Esnaf ve fırıncılar deprem bölgesinin ekmek ihtiyacını karşılamak için işbirliği yaptı

Ticaret Bakanı Muş: Enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır

MEB'den 10 ildeki depremzedelere barınma ve yemek hizmeti

Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
Hatay Müftüsü Bilgili'nin 12 yaşındaki oğlu enkaz altından kurtarıldı

Hatay Müftüsü Bilgili'nin 12 yaşındaki oğlu enkaz altından kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 4)

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 4)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet