Dünya

Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emirhan Demir  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün, eyaletin Abepura bölgesinin 193 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

