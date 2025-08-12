Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün, eyaletin Abepura bölgesinin 193 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.