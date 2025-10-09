Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa’da "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli ve Kıbrıs temalı yapımların tanıtım programında konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir’de “7. Dijital Ceo Liderler Zirvesi”nde konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Endonezya, Cakarta'daki jimnastik şampiyonasına katılacak İsrailli sporculara vize vermeyecek

Endonezya, 2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası için başkent Cakarta'da yarışacak 6 İsrailli sporcuya vize verilmeyeceğini bildirdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Endonezya, Cakarta'daki jimnastik şampiyonasına katılacak İsrailli sporculara vize vermeyecek

Ankara

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan şampiyona hakkında mesaj yayımladı.

Mahendra, 19-25 Ekim'de düzenlenmesi planlanan şampiyonaya İsrailli yarışmacıların katılmayacağını duyurdu.

"Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" vurgulayan Mahendra, İsrailli 6 sporcuya vize verilmeyeceğini ifade etti.

2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, 19-25 Ekim'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek.

