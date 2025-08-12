Dolar
40.73
Euro
47.54
Altın
3,345.23
ETH/USDT
4,385.10
BTC/USDT
118,928.00
BIST 100
11,005.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Depremden etkilenen 5 ildeki özel okullarda okuyan öğrencilere verilecek eğitim destek tutarında artış

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ödenen eğitim ve öğretim desteğine yüzde 35 oranında artış yapıldı.

Şeyma Güven  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Depremden etkilenen 5 ildeki özel okullarda okuyan öğrencilere verilecek eğitim destek tutarında artış

Ankara

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıklarınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere yapılan "eğitim ve öğretim desteği" tutarlarında yüzde 35'lik artış yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, söz konusu illerde öğrenim gören öğrenciler adına ödenen eğitim ve öğretim desteğine, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ödenen destek tutarlarına göre yüzde 35 oranında artış yapıldı.

Yayımlanan tebliğe göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine 33 bin 264 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine 38 bin 880 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, eğitim ve öğretim desteğinden yaklaşık 8 bin öğrencinin faydalanacağı ve söz konusu illerde öğrenim gören özel okul öğrencilerine son 2 yılda toplam 733 milyon 483 bin 728 lira eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilere ödenen destek artırıldı
YÖK'ten "YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim" iddialarına ilişkin açıklama
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı
Yurt genelinde sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek
Bakan Kurum: Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik

Benzer haberler

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilere ödenen destek artırıldı

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilere ödenen destek artırıldı

Depremden etkilenen 5 ildeki özel okullarda okuyan öğrencilere verilecek eğitim destek tutarında artış

Bakan Kurum: Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik

Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Konteyner kentteki çocuklar TFF sayesinde çim sahada futbol eğitimi alıyor

Konteyner kentteki çocuklar TFF sayesinde çim sahada futbol eğitimi alıyor
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı kaydedildi

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı kaydedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet