Ekonomi

Basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenleme yapıldı

Otel ve lokanta işletmeciliğinden şehir içi yolcu taşımacılığına kadar çeşitli işlerin 30 büyükşehirde de aynı usulde vergilendirilebilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.

Seda Tolmaç  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenleme yapıldı

Ankara

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarılarak 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar için eşit hale getirildi.

Gelir Vergisi Kanunu doğrultusunda basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, gelir vergisinden istisna olup, bu mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamesi de vermiyor.

Halihazırda, 13 büyükşehirde belli faaliyetler basit usulün dışındayken söz konusu kararla bu uygulama 30 büyükşehri kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu kapsamda, büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların vergilendirilmesi 1 Ocak 2026'dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde gerçekleştirilecek.

Basit usulden yararlanılabilmesi için yıllık hasılatın 480 bin liranın altında olması şartına istinaden ticari taksi ve dolmuşların plaka bedelleri ile bunların kiralanması durumunda ödenen aylık kira bedelleri dikkate alınarak, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinin basit usul kapsamında olmamasına karar verildi.

Büyükşehirde nüfusu 30 binin altındaki ilçelere yönelik düzenleme

Büyükşehirlerde olmakla birlikte, nüfusu 30 binin altındaki ilçelerde faaliyet gösteren taksi ve diğer şehir içi taşımacılık yapan mükellefler ile basit usul kapsamına giren diğer esnaf, şartları taşımaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edecek.

Söz konusu karar vergi adaletinin sağlanmasını ve kayıt dışılığın azaltılmasını hedefliyor.

Uygulama 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

