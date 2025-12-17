Dolar
42.72
Euro
50.13
Altın
4,331.91
ETH/USDT
2,938.40
BTC/USDT
86,850.00
BIST 100
11,348.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi

Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Mert Davut  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 25,49 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında güncellendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1494 lira olacak.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 138 lira, diğer işlemler için 325 lira, Türk plakalı kamyonlarda araç başına ihracat için 325 lira, diğer işlemler için 510 lira olarak belirlendi.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Bitlis'in merkez ve Güroymak ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde uygulanacak idari para cezaları güncellendi

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde uygulanacak idari para cezaları güncellendi

Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi

Serbest muhasebecilikte 2026 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Ticaret Bakanlığı, yılbaşı kampanyalarını mercek altına aldı

Ticaret Bakanlığı, yılbaşı kampanyalarını mercek altına aldı
TPAO'nun Karadeniz'deki 21 sahasının ruhsat süresi 3 yıl uzatıldı

TPAO'nun Karadeniz'deki 21 sahasının ruhsat süresi 3 yıl uzatıldı
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı belirlenen 15 sosyal medya hesabına erişim engellenecek

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı belirlenen 15 sosyal medya hesabına erişim engellenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet