Ekonomi

TPAO'nun Karadeniz'deki 21 sahasının ruhsat süresi 3 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Karadeniz'de bulunan 21 sahasının ruhsat süreleri 3 yıl uzatıldı.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
TPAO'nun Karadeniz'deki 21 sahasının ruhsat süresi 3 yıl uzatıldı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya Kıta Sahanlığında yer alan ve yüzölçümleri 19 bin 219 hektar ile 914 bin 261 hektar arasında değişen 21 sahası için petrol arama ruhsatı 3 yıl süreyle uzatıldı.

Sahaların ruhsat süresinin bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 23 Ekim 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.

