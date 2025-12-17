Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde uygulanacak idari para cezaları güncellendi
Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları 88 bin 997 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında olacak.
Ankara
Ticaret Bakanlığının "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 34. Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen idari para cezaları tespit edildi.
Buna göre, idari para cezaları 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 oranında artırılarak yeniden belirlendi.
Bu kapsamda gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları 88 bin 997 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında olacak.
Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Lisanslı depolarda her 100 kilogram Antep fıstığı için ayrı ürün senedi düzenlenecek
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle, Antep fıstığının tartımı, depolanması ve blok ürün senedi uygulamasına ilişkin esaslar belirlendi.
Buna göre, depolanan ürünün her 100 kilogramı için ayrı ürün senedi düzenlenecek.
Mudinin talebi ve lisanslı depo işletmesinin kabulü halinde, 100 kilogramı aşan parti halindeki Antep fıstığının toplam miktarı için blok halinde tek ürün senedi düzenlenmesi mümkün olacak. Bu durumda blok ürün senedinin üzerine parti Antep fıstığının toplam ağırlığı yazılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.