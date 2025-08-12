Dolar
Bakan Kurum: Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik

Bakan Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Yusuf Soykan Bal, Fatma Sevinç Çetin  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Bakan Kurum: Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Balıkesir'de İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sındırgı'da 6,1'lik depremin ardından Bakan Yardımcımız, Balıkesir Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AFAD ve TOKİ Başkanımız ve ilgililerle koordinasyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Depremin ardından ilimizdeki son durumu değerlendiriyor, ihtiyaçları tespit ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekli adımları hızla atacağız."

Bakan Kurum, "Sındırgı'da TOKİ'nin yaptığı konutlarımız var, 100'ünü Sındırgı merkezde hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz, mayıs ayı içerisinde de teslimini yapmış olacağız" dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

