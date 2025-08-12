Bakan Kurum: Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik
Bakan Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Balıkesir'de İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sındırgı'da 6,1'lik depremin ardından Bakan Yardımcımız, Balıkesir Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AFAD ve TOKİ Başkanımız ve ilgililerle koordinasyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Depremin ardından ilimizdeki son durumu değerlendiriyor, ihtiyaçları tespit ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekli adımları hızla atacağız."
Bakan Kurum, "Sındırgı'da TOKİ'nin yaptığı konutlarımız var, 100'ünü Sındırgı merkezde hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz, mayıs ayı içerisinde de teslimini yapmış olacağız" dedi.
