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Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, şehit ailelerine taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan yüzbaşılar Burak Coşkun ve Ertuğ Güler'in, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Soner Aksakal   | 14.02.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, şehit ailelerine taziye ziyareti Fotoğraf: Soner Aksakal/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehit Coşkun ile Güler'in aileleriyle bir süre görüşerek, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit Ertuğ Güler'in eşi Gizem Akseven Güler'in, Gölbaşı Zekiye Emin Kanıpek Anaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a taziye ziyaretinde, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da eşlik etti.

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