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Ankara ve Konya için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Konya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Ankara ve Konya için sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde, güney ve batı kesimler başta olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışla birlikte, ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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