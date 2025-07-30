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Başkentte çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Emrullah Cesur  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Başkentte çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi Fotoğraf: Emrullah Cesur/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 702/2. Sokak’taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki gecekondulara sıçradı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 8 gecekonduya sirayet eden yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen gecekondularda ölen ya da yaralanan olmadı.

Evlerde mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin kurtardığı 2 köpek yavrusunun bakımları çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Yangın sonrası alanda incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.


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Başkentte çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi
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