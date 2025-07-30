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Bakan Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Bakan Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını bildirdi Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

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"Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. 'Yeşil Vatan' savunmasında cansiparane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum."

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