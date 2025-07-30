Bakan Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yangına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:
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"Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. 'Yeşil Vatan' savunmasında cansiparane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum."
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Bursa Harmancık/Orhaneli yangını KONTROL ALTINA alınmıştır.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 30, 2025
Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir.
Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum.