Yedigöller Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan "su samurunun" görüntülendiğini bildirdi.
Ankara
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, "Yedigöller Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi. Doğanın sevimli misafirlerini, korunan alanlarımızda özgürce yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
