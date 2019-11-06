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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı

Marmara'nın batısında yarın güneybatıdan yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis öngörülüyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 06.11.2019
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı

Ankara

Marmara'nın batısında yarın güneybatıdan yer yer kuvvetli rüzgar eseceği, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hava, ülkenin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacak.

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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