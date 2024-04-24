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Yurdun batı ve iç kesimleri için "toz taşınımı" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Oğuzhan Sarı  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Yurdun batı ve iç kesimleri için "toz taşınımı" uyarısı

Ankara

Müdürlükten yapılan açıklamada, gün içerisinde etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşması beklenen görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Yurdun batı ve iç kesimleri için "toz taşınımı" uyarısı
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