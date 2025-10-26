Dolar
Gündem

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Marmara ve Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Eylül Aşkın Akçay, Ümit Türk  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ankara/İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerine etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul Valiliğinden Marmara'nın güneyinde fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nin güneyinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'nın güneyinde rüzgarın 27 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

