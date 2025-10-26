Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Marmara ve Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara/İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerine etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
İstanbul Valiliğinden Marmara'nın güneyinde fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nin güneyinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'nın güneyinde rüzgarın 27 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.