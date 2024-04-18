Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın yarın ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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