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Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.


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