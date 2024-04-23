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Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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