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Marmara'da bu geceden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Yalova ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Mustafa Çalkaya, Kaan Bozdoğan   | 16.01.2021
Marmara'da bu geceden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul için uyarı 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde beklenen yoğun kar yağışının İstanbul'da da etkili olacağını bildirdi.

İstanbul'da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği belirtildi.

İstanbul'da yoğun kar yağışının kıyılarda 5-10, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde ise 15-20 santimetre şeklinde olacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Yağışların bugün 18.00 ila yarın 15.00 saatleri arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

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